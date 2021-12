Changements prévus insuffisants

«L’aggravation de la situation et les mesures imposées pour enrayer la diffusion de la pandémie rendent impossible la mise sur pied des célébrations», indique le comité, dans un communiqué. La Compagnie de 1602 était prête à battre le pavé «dans un format flexible adapté aux contraintes sanitaires», avec notamment un cortège et des animations repensés pour éviter une trop grande concentration du public. Des dizaines de milliers de spectateurs assistent en effet traditionnellement au défilé.

Mais voilà: avec la nouvelle norme de 300 personnes (ndlr: au-delà, le certificat sera obligatoire pour les événements en plein air) et les mesures de contrôle, dès lundi, «nous n’avons pas les moyens de mettre en place et de prendre en charge» les changements annoncés vendredi par le Conseil fédéral. «Les règles de distanciation et de protection compromettent également la mise en place de nos marchés, ventes de soupe, démonstrations et autres expositions.» Les organisateurs, qui avaient modifié le parcours habituel, notent cependant que l’exiguïté des ruelles et des esplanades de la vieille ville représentent «un risque évident de propagation».