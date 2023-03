Les élus genevois votent une loi contre le surendettement 

Grand Conseil (GE) : Genève a désormais sa loi contre le surendettement

La nouvelle loi autorisera notamment des remises d’impôts, sous conditions, pour permettre d’assainir la situation d’un contribuable surendetté, et d’autres dettes auprès de l’Etat pourront être négociées, relève la «Tribune de Genève». Elle améliorera la prévention et la détection précoce des cas de surendettement, ajoute «Le Courrier». Enfin, le texte permettra de mieux inclure différents partenaires du Canton. Il devrait ainsi rendre plus efficace le travail de Caritas et du Centre social protestant, spécialistes reconnus en matière de conseils personnalisés et de programmes individuels pour assainir les finances de ceux qui accumulent les arriérés de paiement.