Genève a empoché 900 millions de plus que prévu en 2021 

Baisses d’impôts réclamées

Ce résultat inespéré suscite des réactions diamétralement opposées des partis. A gauche, on y voit la preuve que le Conseil d’Etat peint à dessein le diable sur la muraille pour maintenir des politiques d’austérité que rien ne justifie. Le Parti socialiste et Ensemble à Gauche réclament donc une hausse des prestations sociales et un renforcement des services publics. A contrario, la droite estime que ces revenus démontrent la pertinence des allégements fiscaux accordés aux entreprises, générateurs selon elle de prospérité. Le PLR et le Centre (ex-PDC) profitent donc de l’occasion pour réclamer une baisse d’impôts pour les personnes physiques.