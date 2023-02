Electricité : Genève a réduit sa consommation de près de 10% en quinze ans

Pour y arriver, les SIG expliquent avoir accompagné des changements d’appareils, dispensé des conseils autour des rénovations énergétiques et des gestes écologiques du quotidien, et prodigué des audits énergétiques aux entreprises, ainsi qu’un soutien aux communes pour des mesures concernant leur patrimoine bâti et leurs administrés. Ces efforts nécessitent une aide financière, qui s’est montée en 2022 à 34 millions de francs fournis par le Canton, la Confédération et les SIG.