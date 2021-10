Covid-19 : Genève a versé 16 millions aux plus démunis

Le Canton a soutenu directement ou par le biais d’associations des milliers de personnes qui n’avaient pas droit aux aides Covid.

Plus de 1500 personnes ayant subi des pertes de revenus au printemps 2020 ont reçu une aide spéciale.

Un peu plus de 16 millions de francs ont été déboursés par l’Etat de Genève , pour subvenir aux besoins des personnes précarisées par la pandémie. Deux types de soutien spécifique au Canton avaient été mis en place , a indiqué jeudi, le Département de la cohésion sociale.

Le premier proposait d’offrir une aide financière exceptionnelle pour perte de revenus pour les travailleurs n’ayant eu droit à aucun autre soutien étatique durant le premier confinement. Entre le 7 avril et le 6 juillet, 1945 , des demandes ont été déposées et 1543 ont abouti. Elles concernaient principalement des personnes travaillant dans l’économie domestique, mais aussi des employés de l'hôtellerie-restauration ou du bâtiment-construction. Le Canton a versé 5,6 millions, soit un montant mensuel moyen par dossier de 1814 francs.

Plus de 3300 familles ou personnes

La deuxième aide consistait à soutenir six associations œ uvrant en faveur des personnes en situation de précarité. Elle a bénéficié à 3355 individus ou familles, entre janvier et juillet 2021. Le total des sommes versées s’est élevé à 10,87 millions de francs, soit un montant moyen par dossier de 3240 francs. Elles ont servi à payer des loyers, des primes maladie et des frais médicaux.