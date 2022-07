Impôts: Genève a versé 343 millions de francs à la France voisine

Conformément à l’accord de 1973, entre le Conseil fédéral et la France, le canton de Genève a versé 343 millions de francs au titre de compensation financière relative aux frontaliers pour l’année 2022. En 2021, ce montant s’élevait à 326 millions. A titre de comparaison, en 2020, Genève a prélevé plus d’un milliard de francs au titre d’impôt à la source sur les salaires des travailleurs frontaliers. La compensation financière est dévolue à des projets liés à la collaboration frontalière, comme des opérations sur les flux de mobilité transfrontalière. Ces derniers font l’objet de discussions politiques entre les gouvernements genevois et des collectivités publiques frontalières.