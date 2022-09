Grosses fortunes : Genève accueille plus de milliardaires que Zurich

Les paradis des superriches (plus de 100 millions de fortune) se trouvent à New York et San Francisco, selon un récent rapport de Henley & Partners. Genève compte, selon cette étude, 345 fortunes dépassant les 100 millions de dollars et 16 milliardaires. Elle est 9e de ce classement des personnes les plus riches installées dans les villes du monde. À Zurich, on dénombre 258 «centimillionaires» et 12 milliardaires.