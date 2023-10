Genève: Accusée à tort, une nounou veut une «vraie» réparation

Une plainte avait été déposée contre la nounou en mars 2020 avant d’être classée deux ans et demi plus tard.

Accusée d’avoir laissé son compagnon pratiquer des attouchements sur une enfant dont elle avait la garde, une nounou a vu sa vie bouleversée. Les soupçons ont pesé sur elle durant deux ans et demi, avant que le Ministère public ne classe l’affaire. Pendant ce temps, cette mère de famille a reçu une lettre menaçante «d’un comité d’habitants» de sa commune exigeant qu’elle quitte la région au risque de voir son existence devenir un enfer, relate «Le Temps». Une copie de la missive a été adressée à la Mairie. Faute de certificat de bonne vie et mœurs, la maman de jour a également dû renoncer à sa profession et s’est reconvertie dans le nettoyage.