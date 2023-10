Accusés par un jeune fêtard, deux policiers sont innocentés

Deux policiers ont été innocentés, à la suite de l’interpellation musclée d’un jeune homme à Lancy, en novembre 2020. Dans le contexte du Covid et de ses restrictions, les agents étaient intervenus un soir dans le préau d’un cycle d’orientation, où une trentaine d’ados bruyants et sans masque s’ébattaient. Le groupe de jeunes avait accueilli les forces de l’ordre avec des jets de bouteilles. Après une tentative de fuite d’un individu, les policiers avaient usé de la force pour l’arrêter et le menotter.