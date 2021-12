Covid-19 : Genève adapte la durée des quarantaines

Seuls les contacts étroits d’une personne positive au Coronavirus seront concernés et ce pour sept jours.

Comme les cantons de Vaud et du Jura , Genève adapte les mesures autour des quarantaines. Dès le 1er janvier, leur durée sera de sept jours. Le premier jour est celui du dernier contact avec la personne testée positive, indique un communiqué du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, diffusé vendredi soir.

Les quarantaines s’appliqueront désormais uniquement aux personnes faisant ménage commun avec la personne testée positive ou ayant été en contact intime avec elle. Ces personnes sont exemptées de quarantaine si elles ont reçu leur dernière dose de vaccin (primovaccination ou rappel) il y a quatre mois ou moins ou si elles sont guéries depuis quatre mois ou moins. Les autres contacts étroits d'une personne positive ne sont plus mis en quarantaine. Des décisions de quarantaines plus larges restent cependant possibles dans le cadre des investigations de flambée. Elles sont alors communiquées par les équipes du service du médecin cantonal.

Omicron: 80% des infections

Les autorités expliquent qu’avec plus de 1000 cas par jour depuis le 22 décembre, le nombre de personnes en isolement ou en quarantaine augmente massivement. Omicron représente désormais 80% des infections dans le canton. Le délai entre le moment où le virus se transmet et où la maladie apparaît est plus court avec le nouveau variant. La durée de quarantaine est donc ajustée en conséquence.