Genève : Genève Aéroport a le sourire après le weekend de Pâques

Malgré un couac, l’absorption de dizaines de milliers de voyageurs, au sortir de la pandémie, s’est bien déroulée, selon Cointrin. L’affluence devrait rester en-dessous des prévisions.

En définitive, «les choses se sont bien déroulées, a résumé le communicant. Nous avons connu quelques congestions en fonction de l’horaire des destinations les plus prisées, mais c’est normal et elles se sont rapidement résorbées. Les partenaires de la plateforme aéroportuaire ont bien anticipé les choses et cela a porté ses fruits». Sauf lundi matin, lors de la première grosse vague de départs de la journée, aux environs de 6h. Les contrôles de sécurité des passagers ont en effet souffert d’un manque d’effectif, ce qui a engendré une grosse file d’attente.