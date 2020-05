Genève

Genève aéroport a récolté 300 millions de francs via des obligations

C’est la troisième opération de ce type depuis 2017. Il s’agit pour Cointrin d’anticiper la reprise post-Covid-19 des activités.

L’aéroport de Genève a levé des fonds pour un total de 300 millions de francs, a-t-il fait savoir mercredi. Dans un communiqué, le directeur de la plateforme André Schneider a indiqué que cette somme allait permettre «en premier lieu d’augmenter les liquidités de Genève Aéroport, tout en garantissant la reprise des activités et la poursuite des chantiers en cours, tels que le futur centre de tri-bagages prévu pour 2022 et l’aile Est inaugurée en 2021, dédiée en priorité aux long-courriers».

Cette émission d’obligations a été motivée par la baisse drastique actuelle du trafic aérien et la volonté d’anticiper la reprise de l’activité. Il s’agit de «sécuriser le financement de Genève aéroport». A l’heure actuelle, à Cointrin, les opérations se limitent à une vingtaine de mouvements par jour et quelques centaines de passagers, ce qui «entraîne une chute importante des revenus aéronautiques et non aéronautiques» tels que commerces, restaurants, parkings.