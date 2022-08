Météo: de violents orages balaient la Suisse romande

Soirée orageuse : Genève-Aéroport fuit, trombes d’eau sur la Riviera vaudoise et le Chablais

La pluie a fait un retour remarqué en Suisse mercredi. De violents orages ont éclaté sur l’ouest du pays et au Tessin. Le Haut-Valais et les Grisons ont été relativement épargnés.

En Suisse romande, c’est la Riviera vaudoise et le Chablais qui ont été le plus arrosés. A Vevey (VD), il est tombé 57 mm de pluie en 24 heures et à peine moins dans la station de Choëx (VS), indique MeteoNews. Des grêlons se sont abattus sur le massif du Jura et des fuites d’eau ont été signalées à l’aéroport de Cointrin, selon plusieurs lecteurs.