Genève: Affaire du policier et de la prostituée: le Parquet parle

Olivier Jornot, procureur général de Genève. LMS

Lundi, la RTS relatait une sombre histoire d’agression potentielle d’une prostituée par un gendarme en congé. Les faits se seraient produits en 2018. Et l’affaire aurait été étouffée avec l’aide d’un commissaire et d’un agent de la police des polices, l’IGS. Selon le média national, aucune enquête n’aurait été ouverte et le Ministère public aurait été tenu dans l’ignorance de cet épisode, alors que les directives en vigueur auraient exigé qu’il soit mis au courant. Ce jeudi, le procureur général Olivier Jornot, s’est exprimé sur ce dossier par l’entremise d’Olivier Francey, porte-parole du Pouvoir judiciaire.

Le procureur de permanence n’a pas été sollicité

Au préalable, il indique que «le Ministère public ne confirme ni n’infirme aucune des informations publiées à ce jour en lien avec cette affaire». Cela étant, il dit qu’il est exact cette nuit-là, la police n’a pas appelé le procureur de permanence des urgences au sens de la directive D.1 du Parquet. Celle-ci stipule que «le Ministère public est informé sans retard par la police en cas d’infraction grave et de tout autre événement sérieux» - un événement sérieux étant «un événement important dans lequel est impliqué (ndlr: notamment): un fonctionnaire titulaire de la force publique, notamment un policier (…)». Olivier Jornot explique néanmoins ce jeudi que «sur la base des informations connues du Ministère public, un tel appel ne se justifiait pas». Autrement dit, on comprend que l’événement n’était pas «sérieux» au sens de la directive, peut-être parce que l’agent mis en cause n’était alors pas en service.

L’IGS a informé Olivier Jornot

Olivier Jornot indique cependant avoir très vite été mis au courant: il précise avoir été informé le lendemain des faits par l’IGS, «qui lui a relaté son intervention comme c’est l’usage pour cette unité, écrit Olivier Francey. Il lui a été indiqué qu’au vu des informations recueillies sur place, à savoir que la personne concernée contestait avoir été victime d’un viol et qu’elle n’entendait pas déposer de plainte, l’IGS avait estimé que l’ouverture d’une enquête de police ne se justifiait pas.» Et de conclure: «Il en a été pris acte.» Il semble donc que le Ministère public n’a pas l’intention d’ouvrir une procédure pénale maintenant, en l’absence de faits nouveaux tels que, par exemple, une nouvelle déposition de la victime présumée.

Une histoire troublante

Pour rappel, la RTS expliquait lundi que les événements se seraient produits dans la nuit du 2 au 3 avril 2018. Un chauffeur de taxi avait secouru une femme en larmes qui lui aurait dit avoir été agressée et violée dans un véhicule. Il avait appelé la police. La prostituée roumaine avait donné le numéro de plaque de la voiture aux agents, qui avaient découvert qu’elle appartenait à un collègue en congé. Un commissaire s’était alors rendu sur place et l’IGS avait été avertie.

Au même moment, l’agresseur présumé se serait spontanément manifesté. Une étrange réunion/médiation aurait alors été organisée à l’Hôtel de police entre ce dernier et la femme qui le mettait en cause, en présence du commissaire et d’un membre de l’IGS. Et puis, plus rien: le différend aurait été réglé, aucune plainte n’aurait été déposée ni aucune enquête ouverte, faute de soupçon de la commission d’une infraction pénale.

