Genève: Affaire Fischer: règlements internes dans le viseur des élus

Un groupe de députés va se pencher spécifiquement sur «l’affaire Fabienne Fischer». La commission de contrôle de gestion du Grand Conseil a annoncé ce lundi la création d’une sous-commission en ce sens. «Les révélations médiatiques d’août dernier visant l’ancienne magistrate en lien avec l’utilisation potentielle de ressources publiques à des fins de campagne personnelle ont interpellé la commission et suscité chez elle toute une série d’interrogations d’intérêt général», indique un communiqué. L’ex-conseillère d’État Verte, qui était chargée du département de l’économie et de l’emploi (DEE), est notamment suspectée d’avoir fait travailler des fonctionnaires en vue des dernières élections cantonales, ce qui est interdit.

Absence de directives communes



Les commissaires disent avoir appris, lors de leurs travaux, l’absence de règlements transversaux et de directives communes à tous les départements concernant les devoirs des conseillers d’État lors de campagnes électorales, «alors même que cette matière fait l’objet de recommandations internationales, notamment du Conseil de l’Europe, dont la Suisse fait partie.» La sous-commission devra investiguer sur l'existence éventuelle de règles applicables à l’intérieur de chaque département et faire la lumière sur l’ensemble des faits relayés par la presse concernant le DEE. Si ceux-ci sont avérés, elle étendra ses investigations à d’autres départements et, à l’issue des travaux, émettra des recommandations et proposera des pistes d’amélioration.