Genève affiche un taux d’aide sociale très élevé, le deuxième du pays

A Genève, le taux d’aide sociale économique a atteint 6,3% en 2021. Autrement dit, plus de six habitants sur cent y ont perçu ce soutien direct. Le canton du bout du lac occupe la deuxième place de ce triste classement, derrière Neuchâtel (6,6%), mais devant Bâle-Ville (5,4%), Vaud (4,1%) et Berne (3,9%). Ces cinq cantons étaient déjà en tête voici neuf ans, mais Genève est le seul dont le taux a augmenté entre 2012 et 2021, observait lundi l’office cantonal de la statistique: il a progressé d’un pour cent. La moyenne suisse s’établissait à 3,1% en 2021, un chiffre stable par rapport à 2012.