Covid-19 : Genève aligne ses règles sur celles du Conseil fédéral

Le port du masque sera obligatoire sur le domaine public, si la distance interpersonnelle ne peut être respectée. En discothèque notamment, les exploitants pourront appliquer la règle des 2G (vaccinés ou guéris).

Au bout du lac, il faudra se masquer dans l’espace public, dès qu’il ne sera pas possible de respecter une distance de 1,5 mètre. Le Conseil d’Etat genevois a adapté son train de mesures pour lutter contre le Covid à celles édictées par le Conseil fédéral .

Cela concerne les activités sportives et culturelles en intérieur, les lieux culturels comme les cinémas ou les théâtres, les discothèques, restaurants et bars en intérieur, les manifestations en intérieur (verrées par exemple) , ainsi qu’en extérieur. Le certificat Covid sera obligatoire pour les rassemblements à l’air libre de plus de 300 personnes, à l’exception des manifestations politiques. A noter que le port du masque est obligatoire dans les véhicules, y compris privés. Ces mesures entreront en vigueur ce mercredi soir.