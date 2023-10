Amoureux virtuel mais vrai escroc, il lui soutire 88’000 francs

La victime avait fait la rencontre de l’escroc, qui utilisait un faux nom, sur les réseaux sociaux. Getty Images/iStockphoto

Les condamnations pour «escroquerie à l’amour» ne sont pas légion. Mettre la main sur les individus qui profitent de la solitude affective de leurs proies pour leur soutirer leurs économies est en effet ardu. D’ordinaire, ils opèrent en ligne depuis d’autres continents, souvent l’Afrique. Mais cette fois, le Ministère public est parvenu à en repérer un en France, à Nice. Il a donc pu agir et condamner par ordonnance pénale, rendue le 11 septembre. Quant à savoir si la victime pourra récupérer ses billes, c’est une autre histoire.

120 jours-amende avec sursis

Entre avril et juin 2022, le prévenu est parvenu à se faire verser 88’000 francs sur divers comptes bancaires par une Genevoise. Après l’avoir contactée via un forum de rencontres sur Facebook, il lui aura suffi d’agir sous un faux nom et d’échanger des messages romantiques, lui faisant miroiter l’amour. Rattrapé par la justice, cet Ivoirien de 32 ans a été déclaré coupable d’escroquerie le 11 septembre. Il a écopé de 120 jours-amende à 30 francs le jour avec sursis – ainsi que d’une amende de 720 francs.

Un garage en Côte d’Ivoire

Les enquêteurs ont retrouvé la trace du faux courtisan grâce aux comptes sur lesquels aboutissait l’agent de la plaignante. Le premier, détenu par une Belge, possédait plusieurs numéros de téléphone et adresses mails liés, dont l’une était celle du prévenu. Le second était enregistré au nom d’un garage de motos en Côte d’Ivoire. Le client signataire était, là encore, le prévenu, et le téléphone lié celui de son épouse. Par ailleurs, la plupart des connexions à ce compte étaient justement effectuées depuis… Nice.

Le suspect a été entendu par la police française en mai grâce à une commission rogatoire (une opération facilitée par le fait qu’il se trouvait en France et non dans un pays lointain). Il a contesté les faits, mais a confirmé son adresse électronique et a admis être le propriétaire du garage. Le Parquet a donc considéré que, malgré ses dénégations, les faits étaient établis. À ce jour, il n’a pas reçu d’opposition.

