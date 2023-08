Genève: appel à témoin après un accident de baignade dans le Léman

Plusieurs personnes ont plongé pour venir en aide à la victime mais elles ont malheureusement quitté les lieux avant l'arrivée des policiers sans donner leur identité. La police genevoise aimerait connaître leur version des faits et a besoin de les identifier. Il s’agit d’un homme de 65 ans, chauve, anglophone et parlant couramment le français, domicilié à proximité de l’accident et d’une nageuse (pas plus de précisions). Les personnes se reconnaissant peuvent contacter la brigade de navigation au +41 22 27 68 10.