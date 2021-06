Suisse romande : Genève appelle à la libération immédiate de Julian Assange

Frédérique Perler, maire de la ville de Calvin, et la compagne du fondateur de WikiLeaks ont demandé vendredi aux autorités britanniques de refuser l’extradition du lanceur d’alerte.

La maire de Genève, Frédérique Perler, et la compagne de Julian Assange, qui attend que la justice britannique examine l’appel formé contre le refus de son extradition vers les États-Unis, ont lancé vendredi un appel à sa libération immédiate.

L’« Appel de Genève » a été lancé lors d’un événement virtuel auquel ont participé la compagne du fondateur de WikiLeaks, Stella Morris, et la maire de la ville suisse, Frédérique Perler, ainsi que plusieurs personnalités, dont le Rapporteur spécial de l’ONU sur la torture, Nils Melzer.

«Nous, citoyens de Genève et d’ailleurs, lançons «L’Appel de Genève» pour demander la libération immédiate de Julian Assange», écrivent-ils dans cet appel. «En isolement cellulaire à la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres, le fondateur de WikiLeaks est menacé d’extradition vers les États-Unis où il risque une peine de prison de 175 ans. Son seul crime est d’avoir dit la vérité!»

L’appel est également soutenu par l’ancien directeur général du Comité international de la Croix-Rouge, Yves Daccord, le secrétaire général de la section suisse de Reporters sans frontières, Denis Masmejan, et le sénateur suisse Carlo Sommaruga.

Assurer un «territoire refuge»

L’«Appel de Genève» demande aux autorités britanniques de refuser l’extradition de Julian Assange et de lui rendre sa liberté, et au gouvernement américain de renoncer aux poursuites engagées à son encontre. Il appelle également la Suisse et «tous les États démocratiques» à assurer à Julian Assange «un territoire de refuge où il peut se mettre à l’abri de nouvelles poursuites liées à la publication des WikiLeaks».