Genève: Arbre tombé sur une ligne: 2900 foyers sans électricité

Plus d’internet, ni de lumière. En ce vendredi, 2900 foyers situés sur les communes d’Avully, Avusy, Dardagny et Chancy ont été privés d’électricité. La coupure de courant a eu lieu de 12h à 13h. «Un arbre est tombé sur une ligne près d’Avusy vers 11h50», précise Antoine Wisard, porte-parole des Services industriels de Genève (SIG). Les équipes techniques des SIG sont intervenues sur place et ont dévié la ligne. Les clients ont ainsi pu retrouver la lumière dès 13h.