Durant cette période supplémentaire, Gauthier Descloux a réalisé un miracle devant Flavio Schmutz. Absolument seul face au gardien genevois, le joueur de centre n’a trouvé que la mitaine du dernier rempart (63e). Une minute plus tard, Henrik Tömmernes décidait de marquer tout seul le but de la victoire à la suite d’un numéro incroyable (64e, 3-4). Avec deux points, Genève a fait le minimum en Emmental.

Langnau - Genève-Servette 3-4 ap (1-1 2-1 0-0 0-1) Ilfis, huis clos. Arbitres: MM. Hebeisen, Fluri; Schlegel et Steenstra. Buts: 11e J.Schmutz (F.Schmutz, Blaser) 1-0. 18e Jacquemet (Tömmernes, Vouillamoz) 1-1. 23e Dostoinov (Erni/5 c 4) 2-1. 30e Vouillamoz (Völlmin, Omark) 2-2. 39e Weibel (Andersons) 3-2. 44e Tömmernes (Winnik, Omark) 3-3. 64e Tömmernes (Winnik) 3-4. Langnau: Punnenovs; Glauser, Leeger; Erni, Huguenin; Schilt, Grossniklaus; Lardi, Blaser; J.Schmutz, F.Schmutz, Nilsson; Berger, Maxwell, Strunk; Neukom, Petrini, Dostoinov; Weibel, Malnalksnis, Andersons. Entraîneur: Franzen. Genève-Servette: Descloux; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Le Coultre; Völlmin, Smons; Guebey; Vouillamoz, Winnik, Omark; Moy, Fehr, Miranda; Rod, Richard, Vermin; Berthon, Kast, Patry; Smirnovs. Entraîneur: Emond. Notes: Langnau sans Earl, Salzgeberg, Kunonen, Diem (blessés), In-Albon ni Bircher (surnuméraires). Genève-Servette sans Mercier, Maurer (blessés), Riat ni Fritsche (surnuméraires). Temps mort: Langnau (56e). Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau; 4 x 2’ contre Genève-Servette.