Genève: Au Royaume, Donovan a hâte de rencontrer Le Grand JD

C’est d’abord l’ambiance, dont j’ai pu me rendre compte en regardant des vidéos sur YouTube. Ensuite, ce n’est pas un meet-up comme les autres. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, de gens à rencontrer. C’est très différent, il y a plein d’activités. Je trouve ça très original.

Je vais être sur scène trois ou quatre fois. Ce sera principalement de la magie et un peu de mentalisme. Le tout dans un univers assez cool. Ce sera hyperinteractif: le public va participer et les gens vont monter sur scène.

Je participerai à la silent party et je rencontrerai mes abonnés, mais je resterai concentré sur ce que je dois faire sur scène. Cela dit, j’ai hâte de rencontrer le Grand JD, depuis le temps qu’on échange sur les réseaux!

C’est hyperimportant. Ça forge la communauté et ça permet de faire de belles rencontres.

En plus des réseaux sociaux, vous montez également sur scène avec votre spectacle «Magie entre potes». Laquelle de ces activités vous apporte le plus de notoriété?

Elles sont très différentes, mais il est impossible de dire si je suis plus connu pour l’une ou pour l’autre. Sur les réseaux, ça se compte en millions d’abonnés, et je n’ai jamais vu un spectacle suivi par des millions de personnes! (Il rit.) La scène permet d’élargir ma communauté, puisque des abonnés viennent me voir avec leurs parents.