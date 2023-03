Hockey sur glace: Genève au top, le LHC est en vacances et Gottéron en pré-play-off

Le suspense a tenu en haleine les supporters des équipes romandes jusqu’au bout du bout de la saison régulière. Mis à part Ajoie, qui connaissait son avenir, les autres ne savaient pas encore à quelle sauce ils allaient être mangés à 19 h 45. Deux heures et 15 minutes plus tard, la messe était dite.

Genève-Servette a fait le travail en battant Ajoie 3-2, ce qui lui permet de remporter le championnat de National League et de disposer de l’avantage de la glace pour les play-off. Bienne s’est imposé à Lugano… mais seulement après une séance de tirs aux buts, ce qui lui a valu de ne récolter que deux points et de terminer deuxième (à égalité de points avec Sevette).

Terrible scénario pour un LHC en vacances

Écrasés (0-5) par Zoug à la Vaudoise aréna, les Lions ne disputeront pas les pré-play-off de National League. L’exercice des Lions, 12es du classement au terme des 52 rondes de la saison régulière, est d’ores et déjà terminé, et ce avant même le début des séries finales. Un véritable camouflet pour l’organisation vaudoise.

GE Servette bat Ajoie et remporte la saison régulière

La rencontre entre GE Servette et Ajoie, n’a jamais atteint des sommets, samedi soir. Les Aigles, qui ont fini par s’imposer (3-2), ont retrouvé la tête de National League 48 heures après l’avoir perdue. Et cela a suffi au bonheur immédiat du public des Vernets. Mais à neuf jours du début des play-off, les joueurs de Jan Cadieux ne se sont pas franchement rassurés.

Après quatre défaites, dont la très vilaine de jeudi à Zoug (6-1), l’entraîneur genevois attendait sans doute une réaction de ses troupes. Elle a eu lieu, à l’entame des deux premiers tiers, avec un but prématuré à chaque fois (Deniss Smirnovs dès la 2e minute et Teemu Hartikainen à la 21e en power play). Mais pour le reste, face à des Ajoulots bien organisés, les Servettiens ont séché.

Une victoire pour beurre pour FR Gottéron qui jouera les pré-play-off

Les hommes de Dubé ont néanmoins disputé une suite de partie sérieuse et ont forcé la décision en marquant à deux reprises en jeu de puissance par Desharnais (24e) et Sörensen (34e). Sur ce dernier, le Suédois a profité d’une superbe passe en première intention de Desharnais. Mottet (37e) et Sörensen (48e et 54e) ont pu alourdir le score, à chaque fois en avantage numérique.