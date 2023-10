Genève autorise les tirs de régulation des cerfs à Versoix

Le Conseil d’Etat a annoncé ce mercredi qu’il autorisait les tirs de régulation des cerfs dans la région de Versoix et de Collex-Bossy, du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024. Ces abattages, exclusivement réalisés par les gardes de l’environnement, ont pour but de protéger la forêt et les cultures des dégâts occasionnés par ces animaux, dont la population est «particulièrement nombreuse dans cette région», souligne l’exécutif.