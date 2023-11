Genève: Bains publics dans le Rhône: une étape franchie

Les habitants de la Ville de Genève voteront sans doute bientôt sur la création de bains publics dans le Rhône. Les Vert’libéraux déposeront lundi une initiative municipale pour pousser ce projet. Le parti imagine cette nouvelle offre aquatique sur la rive gauche, au quai Général-Guisan, juste en amont du pont des Bergues. Il juge qu’une telle offre améliorerait l’accès à l’eau, créerait du lien social et permettrait de mieux affronter les pics de chaleur de plus en plus fréquents.

Le parti déposera le même jour un second texte, lui aussi municipal, intitulé «Pour un réseau d’espaces de détente végétalisés et ombragés». Afin de lutter contre les îlots de chaleur et le bétonnage de la ville, il propose d’implanter, tous les 100 à 300 mètres, des lieux mélangeant bancs, ombrages et espèces fruitières et florissantes.