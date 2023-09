Genève: Recul du sentiment d’insécurité, sauf pour les jeunes femmes

Ces fous du guidon qui inquiètent

Dans le cadre du DLS 2023, loin devant la consommation de drogues et les violences verbales ou physiques, l’incivilité qui dérange le plus les personnes interrogées – notamment les seniors – est la conduite parfois chaotique des trottinettes et des vélos, surtout sur les trottoirs. La prévention et l’éducation dans les écoles doivent se renforcer, tout comme les contrôles répressifs et la sensibilisation dans la rue, ont prôné les auteurs du rapport. La Ville de Genève a annoncé lundi qu’elle comptait bien aller dans ce sens et davantage verbaliser. De son côté, la brigade routière cantonale a informé qu’elle avait déjà sensiblement augmenté le nombre de ses opérations dans les rues et dans les classes du cycle d’orientation, notamment.