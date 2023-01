Hockey sur glace: Genève bat Berne, Ajoie fait tomber Davos et Bienne perd à Ambri

Les trois clubs romands ont récolté des points. Trois pour la victoire de Genève 7-5, deux pour Ajoie qui s’est imposé aux tirs au but 3-2, et un pour des Biennois battus en prolongation 4-3.

Marc-Antoine Pouliot exulte. Genève Servette s’est imposé samedi face à berne. Estelle Vagne/freshfocus

Les Aigles, privés de leur trio finlandais, ont compensé par leur talent et une bravoure de tous les instants pour faire chuter les Ours à domicile (5-7).

GE Servette a réalisé un sacré morceau de bravoure, samedi soir à la PostFinance Arena. Les Aigles, longtemps malmenés, sont allés s’imposer sur la glace du CP Berne (5-7) au terme d’une âpre et très spectaculaire bataille. La performance est d’autant plus à louer que les joueurs de Jan Cadieux évoluaient sans leur trio finlandais (Vatanen et Hartikainen blessés, Filppula suspendu); et qu’ils affrontaient des Ours en plein boum (huit victoires lors de leurs dix dernières sorties).

Une telle issue n’aurait sans doute pas été possible si Berne s’était montré plus opportuniste lors d’une première période largement dominée. Mais Mayer a fait le boulot devant son filet, parfois avec réussite, et DiDomenico, seul en position idéale, n’a trouvé que le haut de la transversale (14e). Les digues attendraient un deuxième tiers complètement fou pour céder.

Si les absents lui font perdre de sa force et de sa créativité, GE Servette peut en revanche toujours compter sur de solides ressources morales. Logiquement menés 2-0 (doublé de DiDomenico coup sur coup aux 24e sur penalty et 27e minute), puis 3-1 à la mi-match, les Aigles ont craché dans leurs pognes et retroussé les manches. Le capitaine Rod avait sonné une première révolte en réduisant le score à la 27e puis, comme la veille contre Lausanne, les Grenat ont inscrit deux goals en supériorité numérique, ce coup-ci par Pouliot (33e et 40e).

Omniprésent, Daniel Winnik allait même, suite à une grossière erreur défensive de Sceviour, lancer le dernier tiers sur les chapeaux de roue (3-4 à la 42e). Entre deux formations plus déterminées à foncer dans le tas qu’à colmater les brèches, le chassé-croisé s’est poursuivi, haletant jusqu’au bout. Richard a répondu à l’égalisation de Baumgartner par une hallucinante cacahuète, avant qu’Antonietti ne fasse le trou et que Vermin ne réduise la marque - le tout entre la 45e et la 51e!

Après tant d’émotions, il ne restait «plus qu’à» s’accrocher à cette victoire. Ce fut chose faite, de haute lutte, Richard allant même inscrire le 7-5 dans la cage vide. Au-delà du sentiment du devoir accompli, qui peut en l’occurrence se teinter d’une certaine fierté, Genève ramène de la capitale trois points qui lui permettent de conforter son avance en tête de National League. On appelle ça une soirée très réussie.



Après Zurich, Ajoie fait tomber Davos

L’Ajoulot Steven Macquat face au portier davosien Sandro Aeschlimann, samedi à Porrentruy. Jonathan Vallat/freshfocus

Ajoie n’a pas été loin de faire le plein de points ce week-end. Il s’est imposé samedi face à Davos lors des tirs au but (3-2) après avoir pris la mesure de Zurich vendredi.

Pour le HC Ajoie, ce duel face à Davos a épousé le même scénario que la veille à Zurich. A savoir qu’il a compté une avance de deux buts après 40 minutes, avant de voir son adversaire revenir à sa hauteur. C’est cependant au-delà du temps réglementaire que les Jurassiens sont allés chercher cette victoire. Lors de la séance de tirs au but, les Québécois Asselin et Devos ont offert un deuxième point à leurs couleurs.

Dans la lignée de leur solide prestation de la veille à Zurich, les Ajoulots ont d’emblée pris à la gorge leur invité grison, à qui il a fallu bien cinq minutes pour se desserrer de l’étreinte adverse. Davos a alors répliqué et l’intensité n’est pas retombée jusqu’à la première pause. Pause que le HCA a atteint avec un avantage d’une longueur suite à la réussite du Québécois Frédérik Gauthier tombée à 51 secondes du terme de la période.

Dominateur en début de partie, Ajoie a endossé la posture du dominé en entrée de tiers intermédiaire. L’équipe davosienne a alors exercé une folle pression dans le camp d’en face. Reste que Ajoie, rassuré par les arrêts à répétition de son gardien Damiano Ciaccio, en état de grâce ce week-end, n’a pas cédé. Totalement contre le cours du jeu, il s’est même permis le luxe de doubler la mise après 168 secondes de grosse souffrance à batailler dans sa zone défensive. Libre de tout marquage au second poteau, Ueli Huber a transformé en but le service de Sciaroni.

Comme Zurich vendredi, Davos s’est ensuite servi de la troisième période pour gommer son retard. Le Top Scorer Enzo Corvi puis Joakim Nordström, en moins de six minutes entre la 44e et la 49e minute, ont relancé les affaires grisonnes. C’est lors de la séance de tirs au but que la décision s’est finalement faite.

Mardi, Ajoie est attendu à Fribourg. Un déplacement qui pourrait se faire sans Kevin Bozon, touché au genou et sorti à la 52e minute. JBO/Porrentruy



Cette fois-ci, la prolongation n’a pas souri à Bienne

Andre Heim a inscrit trois des quatre buts d’Ambri samedi face à Bienne. Michela Locatelli/freshfocus

Pour la deuxième fois en deux jours, les Seelandais sont revenus au score alors qu’ils étaient largement menés. Mais samedi, ils ont dû laisser la victoire à Ambri (4-3).

Les soirs se suivent et se ressemblent dans les grandes lignes pour les Biennois. Au lendemain d’une victoire en prolongation face à Kloten (5-4), au terme d’un superbe match à suspense, le HC Bienne a rejoué le même scénario. Il a attendu d’être mené au score, cette fois-ci de trois longueurs au terme de la deuxième période, pour se mettre à jouer son meilleur hockey.

Samedi, en déplacement à la Gottardo Arena, les Seelandais n’ont pas été à la hauteur d’Ambri pendant 40 minutes. Durant tout ce temps, cette rencontre a été plutôt fermée et pauvre en occasions. Les visiteurs ont dominé aux tirs (17-16), mais ils n’ont pas trouvé la faille. En face, les Tessinois ont fait la différence dans les situations spéciales en inscrivant leurs goals, à deux reprises en supériorité numérique (4e et 34e Heim), et une fois avec un homme de moins sur la glace (15e Zwerger).

Les Seelandais ont donc dû attendre le début de la 3e période pour réagir (42e Künzle). A 3-1, ils ont enfin pensé pouvoir refaire le coup de vendredi soir et revenir au score. Et ils ont eu bien raison, car en 6’46’’, ils ont recollé à 3-3, à la suite de deux autres réussites signées Hofer (47e et 49e).

Mais les similitudes avec la rencontre de vendredi face à Kloten s’arrêtent là. Le HC Ambri a finalement bouclé l’affaire grâce à l’inévitable Heim qui a inscrit le 4-3 après 3’42’’ de temps supplémentaire.