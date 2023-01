Hockey sur glace : Genève bat Bienne, le LHC confirme et Fribourg perd aux tirs au but

Grâce à leur victoire sur Bienne 4-1, les Genevois prennent le large au classement. Le LHC a battu Langnau en Emmental 4-5 et Gottéron s’est incliné contre Zoug 1-2 au bout du bout.

Tanner Richard et Genève-Servette ont fait preuve d’autorité face au HC Bienne, samedi aux Vernets. BASTIEN GALLAY / GALLAYPHOTO

Genève-Servette, c’est décidément du costaud. Vainqueurs (4-1) samedi soir aux Vernets d’un dauphin biennois qu’ils avaient déjà battu la veille (2-3 ap), les Aigles ont repris leurs aises en tête du classement de National League. Ils possèdent désormais cinq unités d’avance sur les Seelandais, qui ont un match de plus au compteur. Ils ont surtout envoyé un nouveau signal fort à l’ensemble de la concurrence: pour les déloger de tout là-haut, il faudra souquer ferme.

Même privé de ses Finlandais Sami Vatanen et Valtteri Filppula, Genève a livré deux premiers tiers de très haut vol. Les joueurs de Jan Cadieux, qui n’avaient pas oublié leur entame catastrophique de la veille, ont cette fois-ci mouliné d’entrée. Le gardien Robert Mayer a certes dû sauver devant Damien Brunner (8e) puis Noah Schneeberger (9e). Mais les Grenat tenaient leur os et avec eux, le talent peut surgir d’un peu partout, par vagues ou par éclairs. Ce coup-ci, c’est Linus Omark, parfaitement servi par Teemu Hartikainen (15e) puis Yohann Auvitu (17e), qui a frappé à deux reprises.

Forts de leur double avance, les Aigles ont entamé la deuxième période en trombe. Leur tort? Ne pas avoir enfoncé le clou, à l’image de Hartikainen à la 27e, lui qui avait déjà ajusté le poteau à la 17e. Acculés voire asphyxiés, comme en infériorité numérique permanente, les Biennois ont résisté jusqu’à ce que leur entraîneur réclame un temps mort à la 29e. Un choix judicieux d’Antti Törmänen, qui a ainsi permis aux siens de souffler, puis de refaire surface. Menaçants à leur tour, les Seelandais sont même parvenus à relancer, grâce au 2-1 de Jere Sallinen à la 39e, un match que les Genevois n’avaient pas - encore - su plier.

Du suspense dans l’air? Oui, un peu, d’autant que Viktor Lööv a bien failli égaliser juste avant la deuxième sirène. Mais le leader de National n’a pas douté. Solides et disciplinés autour d’un bon Robert Mayer, les Aigles ont patiemment attendu l’heure de porter l’estocade. Elle est tombée à la 52e, lorsque Marco Miranda a conclu sans bavure sur un service de Pouliot. Pour faire bonne mesure, les Genevois ont encore salé la note par Vincent Praplan dans le filet vide (59e). Le signal est définitivement lancé: il sera compliqué de déloger le leader d’ici à la fin de cette saison régulière.



Le LHC souffre, mais arrache la victoire

Les Lausannois exultent, ils viennent de battre les tigres de l’Emmental. Urs Lindt/freshfocus

Lausanne n’est pas parvenu à réaliser le carton plein face à Langnau lors de ce week-end crucial. Large vainqueur la veille, la formation vaudoise a bien plus souffert pour dominer les Tigres (4-5 ap) samedi soir à l’Ilfis. Elle est toutefois parvenue à ramener deux points de son déplacement dans l’Emmental, ce qui la laisse derrière son adversaire du soir au classement de National League.

Pour ce deuxième rendez-vous couperet face à un concurrent direct en moins de 24 heures, les Lions ont adopté le même plan de jeu que vendredi soir. Les hommes de Geoff Ward se sont ainsi montrés sérieux et rigoureux en zone défensive, mais terriblement sommaires et limités lorsqu’ils ont été en possession de la rondelle. Cela leur a certainement coûté une victoire dans le temps réglementaire.

Mais les Lausannois ont eu la bonne idée de longtemps faire la course en tête lors de ce périlleux duel. Damien Riat (5e, 0-1) a ainsi rapidement mis son équipe sur de bons rails, profitant d’un rebond accordé par Luca Boltshauser consécutif à un excellent travail préparatoire de Jiri Sekac. Le Tchèque, qui portait le casque jaune en l’absence d’un Robin Kovacs annoncé «émoussé», a parfaitement assumé son statut sur cette occasion.

Puis Tim Bozon (32e, 1-2) et Ronalds Kenins (39e, 2-3) ont permis au LHC de reprendre les devants en étant les plus prompts à réagir sur des pucks qui traînaient dans le slot. Des réussites pour le coup loin d’être esthétiques, mais diablement importantes. Tout comme celles de Joël Genazzi (57e, 4-4), pour permettre aux Vaudois d’arracher la prolongation, et de Michael Raffl (63e, 4-5), dans le temps supplémentaire. Dos au mur durant quelques instants, les Vaudois ont donc montré du caractère pour renverser Langnau dans le «money time».

Les Lions, qui évoluaient une fois encore sans Ivars Punnenovs, ont désormais une semaine devant eux pour aire fructifier cette double confrontation victorieuse et préparer au mieux le difficile déplacement de Zurich. Pour l’occasion, ils devraient à nouveau pouvoir compter sur leur portier letton à licence suisse, forfait pour les deux rencontres contre les Tigres en raison d’une gêne au bas du corps.



Gottéron s’incline contre Zoug au terme d’une partie folle

Le Fribourgeois Mauro Joerg face au portier zougois Luca Hollenstein, samedi soir dans le championnat de National League. Claudio De Capitani/freshfocus

Fribourg n’a pas pu prendre sa revanche face aux Zougois (1-2 tab), samedi. Une pénalité de match contre Jörg à la 58e a changé le cours de la rencontre.

Le spectacle était de mise entre FR Gottéron et Zoug, samedi soir, à la BCF Arena. Les Zougois se sont imposés aux tirs au but (1-2). Les Dragons, solidaires, se sont créés de nombreuses occasions et ont longtemps mené au score d’une petite longueur. Ils semblaient se diriger vers une courte victoire jusqu’à ce que la rencontre ne bascule à la suite d’une charge de Jörg. Les hommes de Tangnes ont pu égaliser avant de s’offrir le point supplémentaire.

Devant leur public, les hommes de Christian Dubé ont entamé la partie le couteau entre les dents et ont totalement asphyxié Zoug, privé d’Hofmann et O’Neill et avec Hollenstein dans les buts, durant la première période. La statistique des tirs cadrés est éloquente avec 17-3 pour les Dragons. Les occasions nettes ont été légion, notamment par Kuokkanen qui aurait pu faire trembler à quatre reprises.

L’ouverture du score est logiquement tombée par Gunderson (18e) qui a profité d’un bon service de Desharnais à 5 contre 3 pour allumer la lucarne d’Hollenstein. Gottéron a failli payer cher son inefficacité lorsque Martschini est parti seul affronter Hughes dans les dernières secondes, mais le gardien s’est magnifiquement interposé.

Au retour des vestiaires, la partie a épousé un autre scénario avec Zoug qui s’est montré plus pressant. Les doubles champions de Suisse en titre ont assiégé la cage fribourgeoise (17 tirs cadrés). Lorsqu’ils ont pu tromper Hughes, les montants sont venus à la rescousse du dernier rempart (31e, 40e et 44e). Moins dominant, Fribourg aurait néanmoins pu doubler la mise par Schmid (38e) au terme d’un mouvement collectif exceptionnel, ou Rask (47e) qui a loupé un but vide.

Solidaires et un brin chanceux, les Fribourgeois ont tenu bon. Jusqu’à une charge inutile de Jörg menant à une pénalité de match. À 6 contre 4, Djoos (59e) a pu égaliser et déclencher l’ire de la BCF Arena. Ce duel fou s’est terminé par une victoire zougoise aux tirs au but.

Mardi, FR Gottéron se déplacera à Langnau avec l’intention de prendre trois points contre une équipe en méforme.