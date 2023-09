Genève: Bataille relancée pour garer les scooters sur les trottoirs

Le «harcèlement» dont feraient l’objet les deux-roues motorisés fait monter les tours au député MCG Skender Salihi. Illégal mais toléré jusqu’en 2021 et une énième injonction du Ministère public, le stationnement des scooters et des motos sur le trottoir est sanctionné depuis, malgré des tentatives de retour en arrière . L’élu prépare une motion au Grand Conseil pour remettre la pratique au goût du jour, sous certaines conditions. «L’engin ne doit pas gêner le passage des piétons ou des poussettes, et ne pas entraver la sécurité routière. Aux autorités compétentes d’utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour dresser des amendes, ou pas.»

Motos et autos, pas le même combat

Stationnements réclamés

À l’instar de plusieurs associations, partis politiques et pétitions de riverains, l’élu réclame aussi la création de nouvelles places de parc pour les motos et les scooters. Leur nombre est aujourd’hui insuffisant, d’après lui. À la fin de l’année passée, on dénombrait 20’698 cases dans le canton (dont les trois quarts en ville de Genève), selon les chiffres de l’Annuaire statistique des transports. Et ce, pour 60’058 deux-roues motorisés immatriculés au bout du lac au 31 décembre dernier. Soit une place pour trois engins, «sans compter le flux de véhicules en provenance du canton de Vaud ou de France voisine, complète Skender Salihi. Il serait bon que l’État établisse un ratio en ce qui concerne le stationnement.»