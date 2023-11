Genève: Bâtiment: les longs délais de paiement étranglent les PME

Nombre de petites et moyennes entreprises oeuvrant dans le bâtiment souffrent d’importants problèmes de trésorerie. En cause: les conditions imposées par les entreprises générales et les bureaux d’architectes.

Chantier du P.A.V. Vernets en face de la patinoire (Image d’illustration). Steeve Iuncker Gomez/TDG

Pris entre le marteau et l’enclume. Voilà comment on peut résumer la situation de nombre de petites et moyennes entreprises œuvrant dans le bâtiment. «Nous sommes fragilisés par le manque de liquidités alors que, de l’autre côté, les factures des fournisseurs affluent. On court après l’argent sans arrêt», détaille Dominique Genolet, directeur administrateur et fondateur de Genolet toiture concept SA. Cet entrepreneur n’est pas le seul à tirer la sonnette d’alarme. La députée Ana Roch, directrice chez Ventilogaine SA, renchérit: «On joue les banquiers entre nos fournisseurs qui demandent à être payés d’avance et nos clients qui retardent au maximum les paiements. Il y a un décalage de trésorerie entre l’entrée et la sortie des fonds. Le problème, c’est qu’on n’a pas les reins assez solides pour ça!»

Pénalités de retard élevées

D’importants problèmes de trésorerie que rencontrent aussi deux patrons d’entreprises du second œuvre qui témoignent anonymement. Le duo fustige l’attitude des entreprises générales (EG), des bureaux d’architecte voire des maîtres d’ouvrage eux-mêmes. A leurs yeux, le problème est triple. A commencer par la hausse des prix des matières premières que les EG refusent d’assumer même en partie. S’ajoutent les garanties multiples exigées ainsi que les pénalités de retard facturées aux sous-traitants. «Me concernant, elles se sont élevées de 40’000 francs à 200’000 fr.», détaille le menuisier.

Last but not least: les délais de paiement ne cessent de s’allonger. Ana Roch confirme: «Ces dernières années, on est passé de 30 à 60 jours. Aujourd’hui, c’est carrément 90 voire 120. N’importe où ailleurs, le client paie 30% au moment de la commande. Ici, cela fonctionnait tant que tout le monde respectait le système et payait sous 30 jours.» Consciente de cette problématique, la Fédération des métiers du bâtiment (FMB) a défini un protocole d’accord, s’appuyant sur les conditions générales à respecter. Parmi elles: «Le délai de paiement contractuel est de 30 jours. Il peut exceptionnellement être allongé, à 60 jours au maximum, dans des cas extraordinaires dûment justifiés.» Dix EG, dont les plus importantes, ont signé ledit protocole.

«Fossoyeurs d’entreprises»

Reste que nombre d’EG n’ont pas bonne presse dans le domaine de la construction. De quoi les qualifier tour à tour de «fossoyeurs d’entreprises qui tirent les prix vers le bas pour se faire des marges plus importantes» ou encore de «faiseurs de pauvres qui prennent les PME à la gorge». Au point que, selon Dominique Genolet, «beaucoup d’entreprises essaient aujourd'hui de ne plus se positionner sur des travaux avec des entreprises générales». Réunis au sein d’une association baptisée les Bâtisseurs Partenaires, des professionnels du secteur de la construction proposent une alternative consistant à se coordonner entre elles pour mener à bien un chantier. «Et ainsi éviter la multiplication des intermédiaires qui grignotent la marge indispensable pour que les entreprises assurent leur pérennité», précise Dominique Genolet. Difficile toutefois de faire sans les EG. Elles sont en effet sur les plus gros projets à l’image du projet Praille-Acacias-Vernets (PAV). Résultat: «Personne n’ose ouvrir sa gueule car tout le monde a peur de perdre ses clients», poursuit le menuisier.

Swiss made en péril

En tant que fabricant de tableaux électriques, Maxime Crépin est lui aussi témoin de la «pression» exercée par les EG notamment sur les électriciens. «Il y a cinq ans, 20% d’entre eux avaient du mal à régler leurs factures. Désormais, ce sont 80%. Les gros arrivent encore à faire l’éponge en s’appuyant sur leurs réserves financières mais les petits et les moyens tirent la langue…» Selon lui, c’est toute la branche qui pâtit de cette situation. Les conséquences en cascade pourraient être énormes: perte du savoir faire local voire de la réputation de la qualité suisse; fermeture des entreprises les plus fragiles; baisse du nombre d’apprentis et diminution des rentrées fiscales. Tous estiment que la chute récente de D’Orlando, acteur clé du gros œuvre et de la maçonnerie à Genève, pourrait n’être que la pointe de l’iceberg…