Formation: Genève briguera la coupe d’Europe des apprentis

La Suisse souhaite organiser le championnat européen des apprentis, les EuroSkills, en 2029. Elle a décidé de se porter candidate en s’appuyant sur Genève, qui s’était proposé au même titre que Bâle et Saint-Gall. Cette compétition des métiers, conçue pour promouvoir et valoriser la formation professionnelle, se déroule tous les deux ans. Elle réunit plus de 600 professionnels de moins de 25 ans sélectionnés par leurs pays. Ils prennent part à une quarantaine de concours, métier par métier, visant d’une part à tester leurs compétences et d’autre part à les faire connaître au grand public – l’idée étant bien sûr d’intéresser et de donner envie aux jeunes de leur âge. La manifestation, qui est aussi une exposition, devrait attirer 80’000 visiteurs sur cinq jours. Si la Suisse obtenait cette manifestation, elle se déroulerait à Palexpo.