Opposant deux des équipes en forme de l’automne, le premier derby lémanique de la saison a été des plus disputés, mardi soir. Ge/Servette et Lausanne ont fait jeu égal, et les rares brèches ont été colmatées par deux gardiens inspirés. Tant Pat Emond que John Fust (en l’absence de Craig MacTavish, victime d’une extinction de voix selon le club vaudois) avaient décidé d’envoyer leur doublure devant le filet, pour ce quart de finale de Coupe de Suisse. Eh bien, Daniel Manzato et Luca Boltshauser ont répondu présent, le second nommé un peu plus, lui qui a dû sortir quelques gros arrêts supplémentaires.