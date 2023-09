Le week-end dernier, les forces de l’ordre ont été mobilisées en nombre au Petit-Saconnex, où plusieurs incidents se sont produits. «Ça a commencé peu après 23h, un groupe de jeunes ont pris d’assaut un bus des transports publics genevois (TPG) à l’arrêt Moillebeau. Vêtus de noir, cagoulés et munis d’armes (barres de fer, couteaux et battes de baseball), ils ont fait usage d’un spray au poivre», raconte Alexandre Brahier, porte-parole de la police.

Deux jeunes ciblés dans le bus

Les TPG confirment l’incident survenu alors qu’une quarantaine de voyageurs étaient présents. Entre 15 à 20 personnes ont débarqué depuis le parc Trembley. «Un homme a actionné l’ouverture de la dernière porte du véhicule et a retenu le battant pour en empêcher la fermeture. Un autre est arrivé et a sprayé deux jeunes qui étaient assis au fond», décrit François Mutter, porte-parole des TPG, se basant sur les images de vidéosurveillance.

Après quoi, les assaillants se sont enfuis. Durant l’agression, les usagers sont tous descendus du véhicule. Après quelques minutes, ils ont pu remonter et le bus a poursuivi sa course.

«Il a eu la peur de sa vie»

Ben*, qui ne parle que quelques mots de français, était passager ce soir-là. Son cousin traduit pour lui. «Il a eu la peur de sa vie. C’était très impressionnant. On aurait dit une scène dans un film de pirates.» Heureusement, les portes du bus étaient ouvertes. «Il est parti en courant et ne s’est pas retourné tellement c’était flippant.» L’incident, qui serait lié à une guerre de clans, est jugé «exceptionnel et rare» par les TPG.