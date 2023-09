Les buvettes et animations de la Ville ont fait le plein cet été

Succès pour les animations et buvettes estivales de la Ville de Genève. Près de 120’000 personnes ont fréquenté les différents lieux éphémères, installés pour l’été. Sur le quai Gustave-Ador, sur la Rive gauche, la Canopée, dédiée à la détente, au sport et au bien-être, a réuni près de 42’000 personnes en trois mois. Près de 294 cours de sport y ont été donnés dans quinze disciplines différentes, notamment du pilate et du yoga. Les femmes représentaient 85% des élèves, indique la Municipalité, dans un communiqué.