Genève: Cambriolages en hausse, la prudence est de mise

Les forces de l’ordre soulignent que de septembre à mars, les cambriolages dits «du crépuscule» sont plus fréquents, les malfrats repérant plus facilement les lieux d’habitation inoccupés. Elles réitèrent donc une série de conseils: fermer les accès même en cas d’absence de courte durée; éviter de mettre les valeurs en évidence; simuler une présence; avertir les voisins en cas d’absence prolongée; et appeler sans délai le 117, en cas de comportement suspect.