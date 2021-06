Genève - Genève capitale mondiale de la gym acrobatique

Les championnats du monde de gymnastique acrobatique ont débuté mercredi aux Vernets. Une première pour Genève qui va voir défiler les meilleurs gymnastes au monde pendant une semaine et demie.

La tâche est immense pour le comité d’organisation genevois d’un événement se déroulant dans trois salles, regroupant 1100 personnes accréditées et disposant d’un budget de 1,8 million de francs. Genève a vu grand en voulant accueillir ces championnats du monde.

Sportivement, la Suisse est représentée par un duo chez les élites et quatre duos et deux groupes chez les plus jeunes.