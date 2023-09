Genève: Carouge remonte les bretelles à la police cantonale

En juin dernier, un élu carougeois observe une voiture de police garée dans un périmètre où, sauf si une mission est en cours, elle n’a rien à faire: l’endroit est réservé aux piétons. Il fait la remarque à l’agent qui sort du restaurant où il est allé chercher à manger. Celui-ci rétorque que ce n’est pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière, car il n’a pas l’intention de changer ses habitudes. L’affaire est évoquée aux Conseils municipal et administratif. Ce dernier a rappelé les règles en vigueur et l’obligation pour la patrouille de s’y conformer, dans un courrier envoyé à la commandante des forces de l’ordre. Monica Bonfanti a souligné le devoir d’exemplarité des policiers. Elle a tout de même ajouté que «cette présence policière, même dans le cadre mentionné (…) et hors d'une intervention à proprement dit, contribue également à la sécurité des citoyennes et citoyens de votre ville.» Une réponse lue au Conseil municipal, qui a dans la foulée demandé si des agents communaux avaient la compétence de verbaliser leurs collègues du canton. Oui, a assuré l’Exécutif carougeois.