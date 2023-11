Genève: ce créateur transforme la fermeture éclair en plume d’oiseau

Thomas Clement, Genevois âgé de 30 ans, a été diplômé (master) de la Haute école d’art et de design (HEAD), en juin. Sa collection, composée de douze looks, sera présentée au cours du défilé annuel, vendredi 3 novembre 2023 (diffusion en direct à 21 heures sur hesge.ch/head). Deux pièces, un manteau et une jupe, sont décorées avec ce qu‘il appelle des «plumes biomécaniques».

L’étudiant a bénéficié du soutien de Riri (lire encadré à la fin de l’article), fabricant tessinois, qui lui a accordé un tarif préférentiel: «Sans cette aide, j’aurais dû dépenser entre 5000 et 6000 francs en fourniture». Trois personnes ont travaillé à plein temps pendant trois semaines sur la broderie. «On a utilisé 800 mètres de fermeture pour le manteau et 300 pour la jupe, en onze couleurs différentes, afin de reproduire les nuances du plumage d’un pigeon», détaille le styliste.

Après un bachelor en Histoire et un Master 1 à la prestigieuse Central Saint Martins à Londres, le parcours de Thomas Clement illustre l’essor de la haute école genevoise. «La HEAD m’a apporté pas mal de liberté, ce qui a contribué à mon développement, confie-t-il. Aujourd’hui, j’ai envie de lancer ma marque avec deux lignes: couture et prêt-à-porter. J’ai déjà fait confectionner un sac et des chaussures en Italie. C’est plus facile de développer des accessoires pour tester le marché.»