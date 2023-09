Genève: Le foyer Rigot infesté de punaises de lit depuis 2 ans

Inauguré en septembre 2019, le centre d'hébergement pour migrants de Rigot est situé en plein quartier des organisations internationales. TDG

Le simple fait de prononcer les mots «punaises de lit» lui file des boutons. Depuis plus de deux ans, c’est le pire cauchemar de Nergiz Cagli, 29 ans. Alors qu’avant son arrivée à Genève, au centre d'hébergement pour migrants de Rigot, cette jeune femme kurde de Turquie n’avait jamais entendu parler de ce parasite. Fin 2019, elle est accueillie avec mari et enfants au foyer Rigot, situé dans le quartier des organisations internationales, ouvert en juillet 2019 et comptant 370 places. En décembre de la même année, elle accouche de son quatrième enfant. «Trois ou quatre mois plus tard, des boutons sont apparus sur mon visage et mon cou. J’étais rouge et gonflée. Je suis allée à l’hôpital. Là, on m’a dit: «Je pense qu’il y a quelque chose dans votre maison!»

«Sur le matelas, dans le lit, sur les murs…»

Le constat est sans appel: le module où vivent Nergiz et les siens est infesté. «Il y en avait sur le matelas, dans le lit, sur les murs…» Résultat: «On a jeté toutes nos affaires à la poubelle. On a gardé que quelques vêtements qui ont été mis au frigo.» Puis, la famille déménage le temps du traitement. «Nous sommes restés deux mois au centre de la Seymaz. A six dans une chambre, avec une cuisine à partager avec quatre autres familles.»

De retour au foyer Rigot au printemps 2020, la jeune femme imagine que le pire est derrière elle. Elle va vite déchanter. «Après seulement quelques mois, on a retrouvé des punaises. Ils ont essayé de les tuer mais, elles se sont cachées dans le bois (lire ci-dessous).» En presque quatre ans, cette mère de famille a connu quatre épisodes. «J’ai jeté mes meubles trois fois à la poubelle. Je n’en achète plus.»

«Je devenais folle!»

La présence des punaises affecte le sommeil des résidents, leur quotidien et leur santé. Cumulé au fait de ne pas avoir de logement pérenne, ce problème pèse sur le moral de Nergiz au point qu’elle a fini par abandonner les cours de français et est sous traitement. «J’étais épuisée psychologiquement. Je devenais folle!» Quant aux enfants, elle explique, photos à l’appui, qu’ils «se réveillent en pleine nuit en hurlant et se grattent jusqu’au sang. A l’école, ils prétendaient être piqués par des moustiques pour ne pas être considérés comme des pestiférés.» En résumé: «C’est l’enfer! Les familles sont dévastées», lâche-t-elle. Saluant le soutien et l’écoute du personnel du centre, la jeune femme n’est pas aussi clémente avec la direction. «Un jour, j’étais fâchée et je lui ai dit: «Si vous ne trouvez pas de solution, il faut fermer le foyer!»

Aujourd’hui, elle et sa famille ont quitté le centre Rigot pour rejoindre le centre d’hébergement des Tattes, à Vernier. «J’ai eu très peur d’importer les punaises de lit avec nous. Le chien spécialisé est venu inspecté nos rares affaires et le logement. Il n’a rien trouvé. Mais, je n’ai pas confiance… Je vis avec l’angoisse que ca recommence», souffle-t-elle, priant désormais pour trouver un appartement pour sa famille et oublier ce cauchemar.

Un nouveau traitement depuis mi-juillet Le problème des punaises de lits présent à Genève dans de nombreux quartiers et dans tous types d’immeubles, a été officiellement constaté au centre d’hébergement collectif de Rigot «il y a un an et demi - deux ans environ», indique l’Hospice général. «Plusieurs modules de ce centre ont été infestés et plusieurs traitements «standards» ont été pratiqués pour éliminer les punaises sans grand succès jusqu’à cet été», stipule le responsable médias, Bernard Manguin. D’où, toujours selon ses dires, le démarrage le 17 juillet d’un tout nouveau traitement qui combine la chaleur et l’application d’un produit biologique. Et dont les premiers résultats s’avèrent positifs. «Un assistant social, a été mis à disposition pour répondre aux questions des résidents concernant cette problématique», poursuit-il. Tous les canapés et divans des modules infestés sont évacués et remboursés à leur propriétaire. Enfin, pour venir en aide aux personnes fortement impactées (angoisses, anxiété, etc.), deux infirmières du Programme santé migrants (PSM ) se rendent au foyer Rigot chaque mardi matin.