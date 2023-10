Chloé Frammery jugée pour un audio d’une conseillère du chômage

Chloé Frammery s’est retrouvée au Tribunal de police, lundi. L’ex-enseignante et figure des antivaccins genevois y contestait une condamnation à des jours-amende avec sursis pour enregistrement non autorisé de conversation. En août 2022, peu après son licenciement, la candidate au Conseil national avait capté, à l’aide de son téléphone, un entretien avec une conseillère de l’Office cantonal de l’emploi (OCE), relate la «Tribune de Genève». L’enregistrement, diffusé sur un réseau social puis supprimé, a fait l’objet d’une plainte. Au juge, l’ancienne fonctionnaire a expliqué qu’elle voulait notamment se protéger de dysfonctionnements. Dénonçant un «procès politique», son avocat a réclamé l’acquittement, pointant le fait que la captation audio est un quasi monologue de sa cliente, et qu’on n’y entend presque pas l’employée de l’OCE. Le jugement devrait tomber la semaine prochaine.