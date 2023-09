Genève: Chômeurs davantage taxés

«Les chômeurs vont passer à la caisse.» Les syndicats s’insurgent contre un projet du Canton visant à éponger le déficit des prestations en cas de maladie (PCM). Celles-ci permettent de couvrir jusqu’à une année de maladie pour les personnes au chômage, au bout du lac. Selon la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), la proposition de l’État est de faire passer le taux de cotisation versée par les assurés de 2% à 3,75%. «Ce nouveau taux représente un quasi-doublement, et avec l’inflation qu’ils subissent de plein fouet, notamment, pour les chômeurs ça va faire mal, tonne Davide De Filippo, président de la CGAS. Cela nous inquiète.»

Un trou de 8 millions



En raison de la baisse du nombre de chômeurs, soit les cotisants, et, en parallèle, d’une hausse des cas d’indemnisation, en particulier due au Covid, les PCM accusent un trou de 8 millions, expose le responsable syndical. Or, pour être à l’équilibre, elles doivent engranger annuellement 16 millions. «Il y a un manque complet d’anticipation, car cette problématique a été identifiée en 2021, déplore-t-il. Si le Conseil d’État s’y était pris plus tôt, il aurait pu amortir le choc. Nous voudrions un échelonnement.»