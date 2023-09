Genève: Chute des subventions pour les courses d’école

En ville de Genève, la somme allouée aux écoles fond de moitié. VQH

«La mesure a pour seul but d’économiser de l’argent au détriment des enfants!» Objet de la colère de cet enseignant du primaire, en ville de Genève: la récente décision du Département de l’instruction publique (DIP) d’une baisse conséquente des montants alloués à l’organisation des courses d’école annuelles.

L’État a «fusionné» les aides financières cantonales (jusqu’alors 15 francs par élève) et communales (variables, mais par exemple de 25 francs par élève en Ville), pour aboutir à une allocation généralisée de 21 francs en moyenne par élève et par sortie. «En ville de Genève par exemple (ndlr: soit un tiers des établissements primaires du canton et 12’700 élèves), c’est moitié moins qu’avant, pour une excursion sans nuitée», énonce le professeur énervé, qui a souhaité rester anonyme.

«Catastrophe» pédagogique

«On est très fâchés», s’étrangle de son côté Francesca Marchesini, présidente de la Société pédagogique genevoise (SPG), le syndicat des enseignants du primaire. Elle fustige une mesure «catastrophique»: «Ces sorties offrent des moments de découverte aux enfants, surtout à ceux qui ont rarement l’occasion de quitter le milieu urbain où ils vivent. Par ailleurs, alors que les violences et les situations complexes augmentent dans les établissements, les excursions renforcent la cohésion et les liens entre élèves. En réduisant les possibilités, on va à l’envers du bon sens.»

Pas d’aide financière des parents

Francesca Marchesini n’en veut pas qu’à la toute nouvelle conseillère d’État chargée du DIP, la PLR Anne Hiltpold. «La situation actuelle découle d’une décision du Tribunal fédéral et d’un projet de loi socialiste qui ont imposé la gratuité des sorties; on ne peut plus demander une participation financière aux parents.» Mais jamais un enfant n’était laissé de côté, «on trouvait toujours une solution pour payer la part d’un élève défavorisé, grâce aux subventions des communes. Aujourd’hui, le résultat, c’est une diminution des sorties.»