Affaire Juan Carlos : Genève classe l’enquête sur l’ex-roi d’Espagne

Faute de preuves suffisantes, la justice genevoise abandonne les charges contre les cinq prévenus de blanchiment d'argent aggravé.

«A l'issue de l'instruction, le ministère public a retenu que le recours à une fondation, ainsi qu’à des sociétés de domicile de la part des différents protagonistes, démontrait une volonté de dissimulation. Les montants concernés, l’origine des avoirs, l’absence de documentation adéquate justifiant les transferts, les prétendues donations successives (…) ainsi que la chronologie des événements constituaient des indices à charge des prévenus», a indiqué le parquet, lundi, dans un communiqué. Malgré cela, l’enquête n’a pas pu mettre en évidence de lien entre les 100 millions et une activité illégale (ndlr: l’établissement des contrats d’entreprises espagnoles). Résultat: les cinq accusés, soit les deux gestionnaires de fortune du roi à Genève, son avocat genevois, son ancienne maîtresse et la banque Mirabaud, ont été mis hors de cause pour ce volet. Les frais de la procédure, arrêtés à 200'000 francs, ont néanmoins été mis à leurs charges.