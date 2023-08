Collision entre trois véhicules: une conductrice hospitalisée

«Les voitures sont détruites», relate un lecteur. Un choc entre trois véhicules a eu lieu en milieu d’après-midi, samedi, à la sortie d’une station d’essence, située au chemin du Petit-Saconnex, non loin de la route de Ferney. «Je suis arrivé juste après, poursuit le témoin. Un hélicoptère s’est posé au parc de Budé pour évacuer une personne. Il y a trois véhicules de police et une équipe du SMUR.»

L’accident s’est produit à 14h40, indique Aline Dard, porte-parole de la police cantonale. Une automobiliste sortait de la station-service et, pour une raison que l’enquête devra déterminer, est entrée en collision avec deux véhicules qui circulaient chacun dans un sens. La conductrice a été blessée et conduite aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Son pronostic vital n’est pas engagé, précise la communicante. Un passager, qui se trouvait à bord d’un des autres véhicules, a été examiné sur place par les ambulanciers. Le chemin du Petit-Saconnex a été bouclé entre le chemin du Champ-Baron et la rue de Moillebeau, le temps des investigations.