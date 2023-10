Genève: Condamnation annulée et nouveau procès pour Sperisen

«Une immense victoire»

«C’est une immense victoire et un pas important dans le processus de réhabilitation du nom et de l’honneur de mon client», a estimé Me Florian Baier, l’un des avocats d’Erwin Sperisen. «Il est important de souligner que les juges genevois avaient été obligés de porter atteinte à la réputation d’un tiers, acquitté en Autriche, pour justifier la condamnation de mon client.» L’arrêt du TF stipule qu’ils ne pourront plus utiliser cet argument. Me Baier estime que la justice genevoise s’est fourvoyée «en se comportant d’une manière systémique et corporatiste pour faire bloc derrière un procureur impliqué à titre personnel dans l’association dénonciatrice», en l’occurrence Trial, qui lutte contre l’impunité des crimes internationaux.