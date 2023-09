Bistrot genevois: condamné pour détournement d'impôt à la source

L’argent aurait dû finir dans les caisses de l’administration fiscale; cela n’a pas été le cas. La justice a condamné l’ex-patron d’un bistrot qui, entre 2012 et 2013, a détourné plus de 83’000 francs d’impôts à la source liés à son personnel. L’homme a écopé de 60 jours-amende (à 50 frs. le jour) avec sursis. Il a accepté l’ordonnance pénale qui l’a reconnu coupable des faits dénoncés par le fisc, en 2018, et s’est engagé à payer son dû.