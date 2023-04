Finale des play-off: Genève contre Bienne, un septième acte pour l’histoire

Vainqueur du sixième acte face à Genève-Servette mardi (4-2), le HCB a décroché un septième acte dans la lutte pour le titre. C’est 3-3 dans cette finale des play-off de haut vol, probablement la plus indécise de tous les temps. Le premier de la saison régulière (Genève) et son dauphin (Bienne) – deux équipes avec 101 points à l’issue du championnat – se départageront ce soir dans une «Finalissima» qui ouvre le champ de tous les possibles. «Si l’on nous avait dit en début de saison que nous allions jouer le septième match de la finale, nous aurions tout de suite signé», a illustré le coach grenat, Jan Cadieux, avant de prédire: «C’est l’équipe la plus concentrée, la plus disciplinée, celle qui réussira le mieux à se libérer, qui va s’imposer.»