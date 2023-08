Genève: Corruption à l’office de la population: l’affaire fait pschitt

L’ex-fonctionnaire assure s’être limité à transmettre des renseignements de base aux administrés. Getty images

La bombe avait explosé en 2016: des soupçons de corruption planaient sur l’OCPM (Office cantonal de la population et des migrations). A l’époque, le Ministère public avait frappé fort. Quatre hommes, un employé du service de l’Etat et trois individus d’origine kosovare et maghrébine, avaient fait quatre mois de détention provisoire. L’affaire faisait les gros titres. Sept ans après, le soufflé s’est complètement dégonflé.

De corruption, il n’est plus question. Ne reste plus que la violation de secret de fonction pour l’ex-fonctionnaire, et l’instigation à ce délit pour deux autres individus. Les trois prévenus faisaient face ce mercredi au Tribunal de police. Des débats est ressorti une impression gênante: l’accusé principal, soit l’ex-employé de l’OCPM aujourd’hui brisé, paraît avoir eu pour seul tort de tenter de mettre de l’huile dans les rouages d’un système déshumanisé et sclérosé.

Un sexagénaire cultivé

Ce sexagénaire cultivé, un bourreau de travail que ses collègues tenaient en haute estime, ne comprend toujours pas ce qu’il fait là. «Je pense que je n’ai rien fait d’illégal.» Il indique s’être limité à donner des renseignements de base à des étrangers angoissés par la complexité et la lenteur des procédures: état d’avancement du dossier, pièces requises, etc. Il était donc en contact avec ses coprévenus, qui relayaient les interrogations de compatriotes perdus ou parlant mal le français.

«Une culture de la peur de l’étranger»

«J’ai été de l’autre côté de la barrière, explique cet homme d’origine marocaine. Je sais ce que cela signifie d’attendre et ce qu’on encourt si le dossier n’est pas complet. Or cela ne me coûtait rien de les aider, seulement du temps.» Mais sans transmettre la moindre information confidentielle, assure-t-il. Certes, il a versé dans l’informel, mais il assume. «A l’OCPM, il y avait une culture de la peur de l’étranger. Moi, j’avais la conviction qu’on règle mieux les choses en voyant directement les gens et en les leur expliquant, même les refus.»

Appels perdus et gros retards

En creux est décrit un service exsangue, où jusqu’à 1000 appels par jour se perdaient dans les limbes, et où les retards allaient «de 600 à 900 dossiers par examinateur». Lui était à jour, notamment parce qu’il ramenait du travail à la maison, ce qui l’a rendu suspect de faire sortir des informations sensibles. Il souhaitait faire avancer les choses, conscient qu’en bout de chaîne se trouvait des êtres humains. «On se définit par rapport à notre capacité à rendre service à autrui. Si on peut atténuer un retard d’une semaine, cela vaut la peine.»

Aucun échange d’argent

«Cette personne a passé sa vie à aider les autres, plaide donc son avocate Me Eve Dolon. Mais dans notre société, on a beaucoup de mal à admettre que quelqu'un aide sans contrepartie.» D’où les soupçons initiaux de corruption, que rien, et en particulier aucun échange d’argent, n’est venu étayer. L’avocate parle donc l’erreur judiciaire, et déplore que le Ministère public ait finalement dégainé la violation du secret de fonction, sans davantage de précisions.

«La pitrerie du siècle»

Ce nœud est souligné par Me Yael Hayat, qui défend l’un des hommes accusés d’avoir poussé le fonctionnaire à l’indiscrétion: «On ne sait pas quels secrets auraient été dévoilés. C’est comme juger une affaire d’injure sans connaître l’injure.» Et de s’insurger que l’on puisse considérer que tout ce que sait un fonctionnaire soit secret. «C’est une ineptie, parce que l’on attend de la fonction publique qu’elle renseigne et éclaire.» Son confrère Me Bernard Nuzzo rappelle enfin la démesure de l’intervention de police de 2016 et les sept ans d’instruction «qui n’ont mené à rien». «Ce qui était présenté comme l’enquête de la décennie s’est transformé en pitrerie du siècle» au prix de «trois vies brisées. Quel gâchis!»