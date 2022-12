Hockey sur glace: Genève coule, Fribourg crucifié, Lausanne séduit, Bienne enfonce Ajoie

Pour Kloten, il s’agissait d’un début de match parfait avec ce premier but tombé rapidement (9e, Meyer), puis la possibilité d’attendre que les Aigles se découvrent pour frapper en contre-attaque. Heureusement pour la formation genevoise, Robert Mayer a gardé son équipe dans le match, notamment en début de deuxième période, lorsque les Aigles ne sont pas passés bien loin de se laisser surprendre pour la deuxième fois de la soirée. Par exemple lorsque Ness (24e) puis Aaltonen (24e) ont ajusté tour à tour le poteau de la cage genevoise.

Les Zurichois ont pris une option sur la victoire en début de troisième période. Et comme un clin d’œil, c’est un joueur tout juste transféré de Genève à Kloten mardi dernier, Keanu Derungs, qui s’est chargé de la sentence en powerplay (43e, 2-0) alors qu’il ne restait qu’une seconde de pénalité à purger pour les Aigles (Valtteri Filppula).

Une défaite qui ne change toutefois pas grand-chose dans la saison du GSHC. Leader depuis la sixième ronde du championnat, Genève-Servette reste indétrônable et aborde la pause internationale avec trois unités d’avance sur le HC Bienne. Les Aigles reprendront la compétition le 20 décembre à Rapperswil.

Fribourg crucifié à dix secondes de la sirène

Benoît Jecker, Raphael Diaz et Connor Hughes (de gauche à droite) désabusés.

Le troisième derby des Zähringen de la saison a tourné en faveur de Berne. Les Ours se sont imposés (2-3) à l’issue d’un affrontement totalement fou. Deux buts des Fribourgeois ayant été annulés à l’aide de la vidéo.

Vierge en but, la première période a néanmoins été intéressante. Les Dragons ont immédiatement montré une réaction en poussant les Ours dans les cordes lors des cinq minutes initiales. Le souffle est cependant vite retombé et Berne s’est ensuite monté la meilleure équipe. Hughes a, à plusieurs reprises, mis son veto pour garder le score à 0-0.